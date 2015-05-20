​Али Гасанов: Президент Азербайджана не сможет принять участие на Рижском саммите Восточного партнерства ЕС

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие на Рижском саммите стран-участников программы Восточного партнерства Евросоюза 21-22 мая.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что до начала l Европейских игр осталось очень мало времени и подготовительные работы к играм вступили в решающую фазу, в связи с этим график работы президента стал довольно плотным. Поэтому глава государства не сможет принять участие на саммите.

Помощник президента отметил, что на Рижском саммите Азербайджан будут представлять заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов и министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.