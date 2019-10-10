Али Гасанов: Отношения между Баку и Москвой находятся на подъеме

После обретения независимости русский язык в Азербайджане не потерял своей позиции межнационального языка и по-прежнему востребован.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на мероприятии, посвященном 10-летию "Дома русской книги" в Баку.

По его словам, сегодня Азербайджан и Россия стремятся укрепить свои связи в том числе и в сфере культуры.

"Наши страны и народы сохранили традиции добрососедства и дружбы между собой", - подчеркнул А.Гасанов, добавив, что связи между народами Азербайджана и России имеют глубокие корни.

Он указал, что основы стратегического партнерства Баку и Москвы заложил в свое время общенациональный лидер Гейдар Алиева, которые сегодня успешно продолжают президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин.

"Сегодня отношения между нашими странами находятся на подъеме", - отметил А. Гасанов.

Он добавил, что идет полным ходом развитие и укрепление всестороннего сотрудничества, которые отвечают обоюдным интересам двух стран и народов.

"После обретения независимости русский язык не потерял своей позиции межнационального языка и по-прежнему востребован. Ярким свидетельством тому является, что в более чем 300 общеобразовательных школах образование ведется на русском языке. В последние годы растет спрос на русскоязычные классы. Почти во всех государственных учреждениях и в некоторых частных вузах образовательная деятельность осуществляется параллельно - на азербайджанском и на русском", - подчеркнул А.Гасанов.

По его словам, большинство населения Азербайджана владеет русским языком, а подрастающее поколение проявляет неподдельный интерес к его изучению.

По его словам, на карте Баку есть улицы, носящие имена А.Пушкина, М.Лермонтова, Л.Толстого, а в музеях бережно хранят память пребывания русских поэтов на азербайджанской земле.

А.Гасанов подчеркнул, что сегодня в Азербайджане функционируют театры на русском языке, различные вузы, такие как Бакинский славянский университет, выпускаются периодические издания на русском языке, в том числе и российские - журналы, учебники, художественная литература, функционируют СМИ, на телеканалах выходят русскоязычные передачи.

"В Азербайджане сегодня проживает самое большое число этнических русских в регионе, которые сохранили родной язык, культуру и национальные традиции. Они широко представлены в общественно-политической, научно-культурной, социально-экономической жизни общества, активно участвуют в укреплении нашей государственности", - отметил помощник президента.