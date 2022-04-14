Али Асадов встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой

14 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

14 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах. Подчеркнута важность визита премьер-министра Албании с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества.

Отметив, что сотрудничество в области энергетики является одним из основных направлений азербайджано-албанских отношений, они подчеркнули важность совместной реализации проекта "Южный газовый коридор".

На встрече обсуждались вопросы укрепления политических связей между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах.