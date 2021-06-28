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Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции

Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с закладкой фундамента первого моста, который будет построен в рамках проекта нового судоходного канала "Стамбул".
Внешняя политика
28 июня 2021 г. 11:52
Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с закладкой фундамента первого моста, который будет построен в рамках проекта нового судоходного канала "Стамбул".

Как передает Report, в письме выражается уверенность, что успешная реализация проекта внесет большой вклад в развитие экономики Турции.

Отметим, что проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году, который призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. Он разделит европейскую часть страны на две.

Предполагается, что канал сможет пропускать около 160-180 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через сложный для навигации пролив Босфор проходит 43 тыс. судов в год. По оценкам ряда специалистов, в Турции в ближайшие 10-15 лет поток судов через Босфор может превысить 70 тыс. в год.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin vitse-prezidentinə məktub göndərib

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