Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с закладкой фундамента первого моста, который будет построен в рамках проекта нового судоходного канала "Стамбул".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю в связи с закладкой фундамента первого моста, который будет построен в рамках проекта нового судоходного канала "Стамбул".

Как передает Report, в письме выражается уверенность, что успешная реализация проекта внесет большой вклад в развитие экономики Турции.

Отметим, что проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году, который призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. Он разделит европейскую часть страны на две.

Предполагается, что канал сможет пропускать около 160-180 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через сложный для навигации пролив Босфор проходит 43 тыс. судов в год. По оценкам ряда специалистов, в Турции в ближайшие 10-15 лет поток судов через Босфор может превысить 70 тыс. в год.