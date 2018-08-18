Али Ахмедов отбыл в Турцию

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Возглавляемая заместителем председателя - исполнительным секретарем правящей Партии "Ени Азербайджан", вице-премьером Али Ахмедовым делегация отбыла в Турцию.

Как сообщает Report, цель визита заключается в участии на VI съезде турецкой Партии справедливости и развития.

В состав делегации вошли - член Правления ПЕА, председатель парламентского комитета Эльдар Ибрагимов и председатель комитета Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

Отметим, что сегодня в Анкаре проходит VI съезд турецкой Партии справедливости и развития.

Председателем партии является президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.