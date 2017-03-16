Али Ахмедов: Азербайджан не направит наблюдателей на предстоящие в Армении парламентские выборы

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "В отношениях между Азербайджаном и Арменией не произошло никаких изменений".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, изменения в отношениях невозможны до тех пор, пока не завершится нагорно-карабахский конфликт и не будут возвращены оккупированные территории Азербайджана: "С этой точки зрения, нас мало беспокоят предстоящие в Армении выборы. Однако, согласно информации, получаемой нами из СМИ, общественно-политическая обстановка в Армении оставляет желать лучшего. Политическая напряженность возросла в связи с экономической ситуацией в этой стране. Чем закончатся выборы – их дело. Мы хотим лишь сказать им, что они не смогут исправить ситуацию, если не покончат с конфликтом. Самый лучший путь в том, чтобы они осознали допущенные до сих пор ошибки".

А.Ахмедов считает, что предстоящие в Армении парламентские выборы, предусматривающие в будущем коренное изменение механизма управления страной, не обещают для этой страны что-то хорошее: "Азербайджан не намерен участвовать в этих выборах в качестве наблюдателя".