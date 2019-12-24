Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые поздравления с днем рождения.

Поступательное социально-экономическое развитие Азербайджанской Республики, комплексные реформы в общественном устройстве и укрепление позитивного имиджа страны на мировой арене неразрывно связаны с Вашим именем.

Ценю высочайший уровень доверия и стратегический характер отношений между нашими государствами. Убежден в дальнейшем успешном развитии многопланового партнерства Минска и Баку, основанного на прочной дружбе и взаимопонимании.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и благополучия, а также новых свершений во имя процветания братского азербайджанского народа".