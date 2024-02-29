МИД Азербайджана: Депутаты Европарламента - в плену популистской политики

Официальный Баку осуждает принятие Европейским парламентом "Ежегодного отчета о реализации единой внешней политики и политики безопасности", в котором содержатся положения, направленные против Азербайджана.

Официальный Баку осуждает принятие Европейским парламентом "Ежегодного отчета о реализации единой внешней политики и политики безопасности", в котором содержатся положения, направленные против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Необоснованные утверждения, являющиеся частью клеветнической кампании против Азербайджана, бросают тень на будущее общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза, сказал представитель МИД.

"К сожалению, этот доклад, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также свидетельствует о том, что члены Европарламента находятся в плену популистской политики, и насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону", - говорится в комментарии.

По словам Гаджизаде, до тех пор, пока Европейский союз не положит конец произволу в своих институтах, внешняя политика и политика безопасности этой организации будут оставаться в плену ее утопических подходов в системе международных отношений.