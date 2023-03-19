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Айхан Гаджизаде: более половины взрывов мин произошли за пределами территорий, указанных в предоставленных Арменией картах

Айхан Гаджизаде: более половины взрывов мин произошли за пределами территорий, указанных в предоставленных Арменией картах Более 55 процентов зафиксированных взрывов мин на азербайджанских территориях произошли за пределами районов, указанных в переданных Арменией картах.
Внешняя политика
19 марта 2023 г. 18:44
Айхан Гаджизаде: более половины взрывов мин произошли за пределами территорий, указанных в предоставленных Арменией картах

Более 55 процентов зафиксированных взрывов мин на азербайджанских территориях произошли за пределами районов, указанных в переданных Арменией картах.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанское заявление МИД Армении от 18 марта.

Он подчеркнул, что Армения осуществляет на территории Азербайджана минирование и иную террористическую деятельность, перебрасывая на территорию Азербайджана недавно произведенные мины.

"Хотя Армения изначально отрицала существование минных карт в течение восьми месяцев, известно, что позже, в результате международного давления, она представила некоторое количество бесполезных карт. Также известно, что более 55 процентов взрывов мин, зафиксированных на территории Азербайджана, произошли за пределами районов, указанных в переданных Арменией картах. В результате подобных провокаций Армении после Отечественной войны 2020 года жертвами мин стали 286 человек, погибли 49 человек, в том числе три журналиста", - отмечается в комментарии.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Mina partlayışlarının 55%-dən çoxu Ermənistanın verdiyi xəritələrdən kənar ərazilərdə olub"

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