Айдос Сарым: Нынешний статус-кво карабахского конфликта мешает развитию и Азербайджана, и Армении - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report с казахским политологом Айдосом Сарымом по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования и предстоящему визиту президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку.

- Как Вы оцениваете текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования? Насколько реалистичны по-вашему разговоры о возвращении Азербайджану на первом этапе нескольких оккупированных прилегающих районов?

- Как и следовало ожидать, ситуация осталась замороженной. И прежде всего потому, что такое положение вещей сегодня выгодно всем внешним игрокам. Именно по этой причине на Азербайджан и Армению было оказано колоссальное давление. Хотя, надо признать, что мотивация у коспонсоров переговорного процесса была разной. Запад, например, на мой взгляд, придерживается более рациональной позиции и понимает, что в настоящее время мирного пути разрешения конфликта, который раз и навсегда устроил бы обе стороны, нет. При этом сами западные страны втянуты и без того в широкий перечень конфликтов, а поэтому втягиваться в новый, да еще с возможным участием России, они не хотят. Поэтому они предпочли все отложить до лучших времен, до появления более интересного и выгодного контекста. России же, в свою очередь, новый горячий конфликт на юге тоже ни к чему. Но при этом она не хочет и скорейшего мирного разрешения конфликта. Россия стремится привязать к себе бывшие постсоветские страны двумя способами: либо путем создания очагов напряженности, либо путем их вовлечения в Евразийский союз. Россия сейчас тоже вовлечена в большой круг проблем и международных конфликтов и еще не сообразила как и каким образом она может извлечь максимальные бонусы из сложившейся ситуации. Турция, понятное дело, сейчас попросту занимается внутренними и сирийскими делами. И вряд ли она сейчас способна выполнить в полной мере свои союзнические и иные обязательства в отношении Азербайджана.

При этом, очевидно, что сложившаяся ситуация не мешает крупным игрокам продвигать и предлагать самые различные варианты разрешения конфликта, демонстрировать заинтересованность в его мирном разрешении. Одновременно это и зондирование мнений и намерений сторон, а возможно и проработка новой реальности. Очевидно ведь, что ситуация не может оставаться неизменной. Ведь нынешний статус-кво сильно мешает развитию и Азербайджана, и Армении. Другое дело, что ситуация за последние 20-25 лет сильно изменилась. Азербайджан в принципе готов решить карабахский конфликт и военным путем. Как государство Азербайджан стал более консолидированной, более субъектной страной, обладающей самым серьезным военным потенциалом в Закавказье. Но втянуть себя в необдуманный, рискованный военный конфликт Азербайджан не может. Поэтому единственным разумным шагом для него остается тактическое выжидание и всемерное наращивание внешнеполитического и информационного давления на Армению. Другое дело, что сегодня мир попросту не потерпит долгой кровопролитной войны. И если мировое сообщество в лице ООН или консолидированного Запада кого-то назначит "виновным" в развязывании конфликта, то этой стороне придется очень даже несладко.

Армения, быть может, была бы рада какому-то невоенному разрешению конфликта, но не имеет ресурса для давления на Азербайджан. С другой стороны, внутри этой страны нарастает недовольство, набирает силы оппозиция. Пойти на какие-то не поддерживаемые обществом дипломатические шаги руководство Армении не может. Получается своего рода шахматный цугцванг. Полагаю, что в такой ситуации ни одна из сторон не может себе позволить согласиться с предлагаемыми внешними игроками планами по разрешению карабахского конфликта.

- Считаете ли Вы, что на фоне активизации переговорного процесса по Карабаху в Армении могут вновь быть предприняты шаги, которые подорвут этот процесс?

- Ситуация очень даже не простая. Достаточно одной из сторон организовать перестрелку, как всякий мирный процесс перестанет иметь силу и смысл. К тому же Армения как внешнеполитический игрок не всегда самостоятельна в политическом или экономическом отношении. Даже если допустить теоретическую возможность начала серьезных, представительных переговоров по Нагорному Карабаху, то нельзя исключить и того, что представители сепаратистского режима могут в один момент дестабилизировать ситуацию. Ведь военное положение тягостно только для мирных граждан. Для военных, которые уже десятилетиями имеют с этого профиты, в том числе и криминальные, война привычное состояние, с которым вовсе нелегко прощаться.

Не будем исключать и того, что зона карабахского конфликта очень уязвима и с точки зрения внешнего проникновения и организации специальных операций, провокаций. То есть даже если руководство Армении убедит своих карабахских наемников пойти на какие-то шаги, в переговоры может вмешаться та же Россия. Ключи к решению конфликта надо искать прежде всего в Кремле. А Кремль, повторюсь, не готов еще к такой реальности. Так что как ни крути кругом тупики, которые ведут в другие тупики.

- Как Вы оцениваете роль Казахстана в содействии урегулированию конфликта? Армяне "обиделись" на Казахстан из-за позиции страны после апрельских боев, что Вы можете сказать по этому поводу?

- Руководству Казахстана понравилась роль миротворца и участника крупных геополитических игр. И поэтому президент Назарбаев снова хочет попробовать усадить за стол переговоров Азербайджан и Армению. Полагаю, что наше руководство несколько недооценивает ситуацию и полагает, что не бывает неразрешимых вопросов и проблем, а есть только непригодные решения или ситуации. Идет недооценка национальной психологии как азербайджанцев, так и армян. В любом случае, думаю, что президент Назарбаев искренен в своих устремлениях. Думаю, что МИД Казахстана ведет интенсивные переговоры и консультации со всеми крупными игроками. Мне кажется, что это может дать начало даже серии встреч переговорщиков. Только насколько это будет эффективно? Лично я отношусь к такой перспективе с достаточной долей скепсиса. На мой взгляд, для успешных переговоров и достижения результата Азербайджану необходимо совместить три фактора: абсолютное военное доминирование; безусловную и безоговорочную поддержку со стороны геополитических центров, которые будут давить на Армению; окончательное банкротство армянского режима и экономический крах Армении. Если первое можно допустить теоретически, то два остальных фактора снова упрутся в Россию, которая сегодня и в дальнейшем будет поддерживать Армению и при этом активно противостоять Западу по всему спектру внешних проблем.

- Каким Вам видятся следующие шаги в решении этой проблемы? Возможна ли новая эскалация конфликта?

- Как я уже говорил, сегодня опасно начинать войну первыми. Прослыть в мировом мнении агрессорами – это очень неоправданный риск. Поэтому наиболее вероятным могут быть два сценария: либо дальнейшее сохранения статус-кво, с периодически возникающими периодами кратковременной напряженности; либо полномасштабная война со всеми выходящими отсюда последствиями.

- По вашему, визит Назарбаева в Азербайджан и Армению сможет сдвинуть нагорно-карабахское урегулирование с мертвой точки? Что Вы ожидаете от этого визита?

- Как я уже говорил выше, от визита Назарбаева одномоментных результатов ожидать не стоит. Азербайджану стоит согласиться на такой формат, чтобы продемонстрировать миру свою готовность к мирному урегулированию, но при этом использовать эту площадку для демонстрации своей собственной правды, своего понимания происходящего. Даже актуализация проблемы на международном уровне, при правильной подаче, может быть фактором, усиливающим позиции страны. А для многого остального необходимо время и быть может удача.