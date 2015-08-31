​Ахмед Давудоглу: Пока есть Турция, на границах Азербайджана не возникнет сложностей

Баку. 31 августа. / "Пока есть Турция, на границах Азербайджана не возникнет сложностей". Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу.

Премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов по случаю Дня победы 30 августа, затронул вопрос о границах Азербайджана: "Я приветствую Азербайджан. Пока есть Турция, на границах Азербайджана не возникнет сложностей. Мы вместе и всегда будем вместе. День победы 30 августа - праздник и для Азербайджана. Праздники Азербайджана же являются нашими праздниками".