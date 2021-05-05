Афганистан хочет стать наблюдателем в Тюркском совете

Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев высоко оценил желание Афганистана наладить и укрепить дальнейшее сотрудничество с Тюркским советом

Афганистан хочет получить статус наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) для расширения культурного, образовательного и экономического сотрудничества со странами- членами Совета.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Афганистана, об этом говорится в письме главы МИД Мохаммада Ханиф Атмара генеральному секретарю организации Багдаду Амрееву, которое передал ему на встрече посол Афганистана в Турции Амир Мохаммад Рамин.

В свою очередь генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Б. Амреев высоко оценил желание Афганистана наладить и укрепить дальнейшее сотрудничество с Тюркским советом и его государствами-членами в качестве важного шага в укреплении региональных связей.