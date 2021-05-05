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Афганистан хочет стать наблюдателем в Тюркском совете

Афганистан хочет стать наблюдателем в Тюркском совете Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев высоко оценил желание Афганистана наладить и укрепить дальнейшее сотрудничество с Тюркским советом
Внешняя политика
5 мая 2021 г. 14:46
Афганистан хочет стать наблюдателем в Тюркском совете

Афганистан хочет получить статус наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) для расширения культурного, образовательного и экономического сотрудничества со странами- членами Совета.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Афганистана, об этом говорится в письме главы МИД Мохаммада Ханиф Атмара генеральному секретарю организации Багдаду Амрееву, которое передал ему на встрече посол Афганистана в Турции Амир Мохаммад Рамин.

В свою очередь генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Б. Амреев высоко оценил желание Афганистана наладить и укрепить дальнейшее сотрудничество с Тюркским советом и его государствами-членами в качестве важного шага в укреплении региональных связей.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan Türk Kənəşində müşahidəçi olmaq fikrindədir
Версия на английском языке Afghanistan wishes to become observer in Turkic Council

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