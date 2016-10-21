Администрация президента США: Азербайджан, расположенный в сложном регионе, привлекает внимание как островок мира, спокойствия и толерантности

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе организован прием по случаю 25-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана.

Об этом Report сообщили в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В приеме, организованном генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, приняли участие представители Администрации президента США, сотрудники Государственного департамента, представители законодательных органов штата Калифорния, представители городских властей Лос-Анджелеса, генеральные консулы зарубежных государств в Лос-Анджелесе, профессора различных университетов Калифорнии, представители местных СМИ, а также члены азербайджанской, турецкой, еврейской, корейской, вьетнамской и иранской общин.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США. Затем выступил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев. Говоря о древних традициях государственности Азербайджана, дипломат отметил, что после восстановления независимости наша страна столкнулась с тяжелой политико-экономической ситуацией. Было сообщено, что лишь после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан смог избавиться от этого кризиса. За короткое время великий лидер смог добиться стабильности в стране, заложил основу развития и прогресса Азербайджана во всех направлениях. Генеральный консул отметил, что под мудрым руководством президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан превратился в сильное государство, являющееся для многих образцом стремительной модернизации, стабильности и толерантности.

Затем слово было предоставлено заместителю директора Центра вероисповедания и соседского партнерства Администрации президента США Джанне Скот. Назначенный Бараком Обамой на эту должность в 2009 году и играющий особую роль в вопросах межконфессионального диалога и сотрудничества в США Дж.Скот подчеркнула, что сегодня на фоне происходящих в мире кровавых столкновений на религиозной почве Азербайджан, расположенный в сложном регионе, привлекает внимание как островок мира, спокойствия и толерантности. Она заявила, что посетила нашу страну в этом году с целью принять участие в V Бакинском международном гуманитарном форуме, получила возможность поближе ознакомиться с существующей в Азербайджане атмосферой межконфессиональной толерантности, понимания и мультикультурализма. Дж.Скот подчеркнула, что межрелигиозные отношения находятся на уровне, превышающем порог терпимости, и основываются на взаимном уважении и доверии.

Затем были представлены поздравительные декларации от имени городов Лос-Анджелес и Ориндж. После выступлений мероприятие продолжилось живым исполнением произведений азербайджанской музыки. Мероприятие завершилось приемом, на котором гостей угостили различными блюдами азербайджанской национальной кухни.