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Адель Эль-Бельтаги: Изменение климата создает преграды для обеспечения продбезопасности

Адель Эль-Бельтаги: Изменение климата создает преграды для обеспечения продбезопасности Состоялась шестая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 17:35
Адель Эль-Бельтаги: Изменение климата создает преграды для обеспечения продбезопасности

Состоялась шестая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Как передает Report, ее участники обсудили вопросы содействия обеспечению продовольственной безопасности.

Бывший министр сельского хозяйства Египта Адель Эль-Бельтаги отметил, что изменение климата сильно влияет на сельхозпроизводство и создает преграды для обеспечения продовольственной безопасности. Он призвал к созданию специальной навигационной системы, позволяющей отслеживать изменение климата в регионах и бороться с этой проблемой.

Бывший президент Маврикии Амина Гураб-Факим назвала выбросы парниковых газов и проблему повышения уровня воды в океане основными вызовами современности.

Научный специалист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Эсмахан аль-Вафи добавила, что на данный момент огромное количество людей в мире голодают, и в связи с пандемией число голодающих продолжает расти. При этом она отметила, что есть возможность справиться с этой проблемой благодаря технологиям: "Диверсификация продовольственной системы позволит справиться с проблемой бедности и нехваткой продовольствия".

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