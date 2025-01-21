Аббас Аббасов: БИГ поддерживает борьбу за независимость в том числе и нидерландских колоний

Бакинская инициативная группа (БИГ) поддерживает борьбу за независимость не только французских, но и нидерландских колоний.

Бакинская инициативная группа (БИГ) поддерживает борьбу за независимость не только французских, но и нидерландских колоний.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету" в Баку.

По его словам, деятельность инициативной группы ни в коем случае не направлена против французского народа или государства, БИГ занимается проблемами исключительно колонизированных территорий.

"Мы боремся с колониализмом в целом, в том числе поддерживаем освободительные движения на острове Бонэйра, который находится под колониальным управлением Нидерландов", - сказал он.

Аббасов отметил, что БИГ все еще обвиняют в предвзятости против Франции, однако организация продолжит доносить до мировой общественности проблемы колонизированных народов.