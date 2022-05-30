Зурабишвили: Мирное проживание азербайджанцев и армян в Грузии — пример для Кавказа

Мирное сосуществование азербайджанских и армянских граждан Грузии является показателем толерантности и положительным примером для Кавказа, а также продолжением традиций региона.

Мирное сосуществование азербайджанских и армянских граждан Грузии является показателем толерантности и положительным примером для Кавказа, а также продолжением традиций региона.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в совместном заявлении со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.

Президент сказала, что обсудила со своим армянским коллегой вопросы наращивания существующих отношений и сотрудничества в сфере транспорта и высоких технологий.

«Обе стороны очень заинтересованы в транзитном потенциале региона, новых инфраструктурных сетях и энергетических маршрутах, и мы должны вместе работать в этом направлении», - сказала С.Зурабишвили.