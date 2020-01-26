Жители пострадавшего от землетрясения турецкого города ночуют в парках - ФОТО

После мощного землетрясения в турецких городах Элазыг и Эдерне часть жителей уже два дня как ночует в парках.

Как передает турецкое бюро Report, при поддержке Управления по чрезвычайным ситуациям и природным бедствиям Турции и Общества Красного полумесяца в парке культуре в центре Элазыга установили 200 палаток. В целом 600 семей на территории были обеспечены палатками.

Кроме того, граждан обеспечили теплыми одеялами и подушками, а также продовольствием. В местах, где продолжаются подземные толчки, гражданам рекомендуется держаться подальше от жилых зданий. Часть семей приютилась в школах и мечетях.

Вусала Аббасова