Жители казахстанской Актобы требуют снести памятник Левону Мирзояну

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Актюбинцы требуют снести памятник коммунисту Левону Мирзояну по причине незаконности установки и вины последнего в репрессиях в Казахстане, сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

Активисты и родные жертв репрессий потребовали снести памятник после рассекречивания архивов, согласно которым бывший партийный секретарь Л. Мирзоян лично просил И. Сталина увеличить квоту по расстрельным спискам.

Представители местной армянской диаспоры выступают против этой инициативы, заявляя, что памятник и улица в честь Л. Мирзояна должны остаться, так как вина последнего пока не доказана официально.

В свою очередь глава инспекции по охране памятников и историко-культурного наследия Актюбинской области Фархад Досмуратов сообщил, что монумент в 1997 году был установлен незаконно и его можно в любой момент снести.

Жители города также добивались переименования улицы Мирзояна. Депутаты городского маслихата (местный представительный орган, избираемый населением - ред.) вынесли решение о названии ее в честь Алихана Букейханова. Пока данное решение не утверждено областным маслихатом и ономастической комиссией.