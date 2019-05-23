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Жители Армении назвали главные проблемы своей страны

Жители Армении назвали главные проблемы своей страны

Опрос американской исследовательской компанией "Gall up international association" среди граждан Армении выяснил самые важные проблемы страны по мнению ее граждан, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно опросу, 45% граждан Армении самой важной проблемой для государства считают безработицу. Остальные 40,5% отметили экономическую ситуацию в стране. Для 26,8% — низкие пенсии и зарплаты.

По сообщению армянских СМИ, на четвертом месте среди главных проблем оказался карабахский вопрос. 26,1% опрошенных граждан считают проблему Нагорного Карабаха самой важной для республики. 

Также среди важных проблем опрошенные граждане назвали эмиграцию, коррупцию и терроризм.

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