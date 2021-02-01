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Жену Пашиняна встретили в США протестами

Жену Пашиняна встретили в США протестами Незадолго до этого Анна Акопян совершила частный визит в Москву
В регионе
1 февраля 2021 г. 14:55
Жену Пашиняна встретили в США протестами
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Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян в аэропорту Лос-Анджелеса, США, представители местной армянской диаспоры встретили акцией протеста.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

"Ее встретили с плакатом "Жена верховного предателя". Она прошла с опущенной головой и краснея. Они должны знать, что куда бы не уехали, их будут ждать люди с плакатами с подобными надписями", - сказал Маргарян.

Sputnik Армения попытался выяснить, с какой целью Акопян отправилась в США в день своего рождения, однако обе ее помощницы Эстер Саакян и Алина Карапетян не отвечают на звонки.

Незадолго до этого Анна Акопян совершила частный визит в Москву. Ее сопровождали две дочери - Мариам и Шушан, а также многочисленные сотрудники службы охраны.

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Версия на английском языке Anna Hakobyan faces protests upon arrival in US
Версия на азербайджанском языке Ermənistan baş nazirinin xanımı ABŞ-da etirazla qarşılanıb

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