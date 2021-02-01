Жену Пашиняна встретили в США протестами

Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян в аэропорту Лос-Анджелеса, США, представители местной армянской диаспоры встретили акцией протеста.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.
"Ее встретили с плакатом "Жена верховного предателя". Она прошла с опущенной головой и краснея. Они должны знать, что куда бы не уехали, их будут ждать люди с плакатами с подобными надписями", - сказал Маргарян.
Незадолго до этого Анна Акопян совершила частный визит в Москву. Ее сопровождали две дочери - Мариам и Шушан, а также многочисленные сотрудники службы охраны.