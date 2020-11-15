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Жапаров сложил полномочия президента Кыргызстана

Жапаров сложил полномочия президента Кыргызстана Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия
В регионе
15 ноября 2020 г. 01:08
Жапаров сложил полномочия президента Кыргызстана
Садыр Жапаров

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и, как рядовой гражданин, буду участвовать в предстоящих президентских выборах".

Согласно закону, исполнять обязанности президента будет спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы правительства переходят к первому вице-премьеру Артему Новикову.

Ранее сегодня Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут 10 января 2021 года.

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