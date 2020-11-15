Жапаров сложил полномочия президента Кыргызстана

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и, как рядовой гражданин, буду участвовать в предстоящих президентских выборах".

Согласно закону, исполнять обязанности президента будет спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы правительства переходят к первому вице-премьеру Артему Новикову.

Ранее сегодня Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут 10 января 2021 года.