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Зеленский выступил с инициативой о расширении санкций против России

Зеленский выступил с инициативой о расширении санкций против России Украина собирается расширить санкции против России и ее граждан.
В регионе
8 августа 2022 г. 15:30
Зеленский выступил с инициативой о расширении санкций против России

Украина собирается расширить санкции против России и ее граждан.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, соответствующий проект внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, "запреты будут касаться россиян, юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых является Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором".

В то же время санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Проект включает 10 направлений: запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России, на пользование недрами, приватизацию или аренды госимущества, на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией.

Кроме того, предусматривается запретить заход российских судов и самолетов на территорию страны, прекращение выдачи наличных средств и платежных карточек, приобретение ценных бумаг российских эмитентов, разрешений и лицензий НБУ на инвестиции в РФ и т.д.

Указанные санкции после принятия Верховной радой будут действовать в течение 10 лет.

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