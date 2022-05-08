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Зеленский встретился в Киеве с премьером Хорватии

Зеленский встретился в Киеве с премьером Хорватии Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
В регионе
8 мая 2022 г. 21:49
Зеленский встретился в Киеве с премьером Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Украина говорит с Хорватией на одном языке - языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны. А также интеграцию Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы. Спасибо за содержательные переговоры!" - написал Зеленский в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti Kiyevdə Xorvatiyanın baş naziri ilə görüşüb

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