Зеленский встретился в Киеве с премьером Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Украина говорит с Хорватией на одном языке - языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны. А также интеграцию Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы. Спасибо за содержательные переговоры!" - написал Зеленский в соцсетях.