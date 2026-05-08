Зеленский: В Ярославле поражен объект нефтяной сферы
В регионе
- 08 мая, 2026
- 11:14
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении в Ярославле (РФ) объекта нефтяной сферы.
Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом он сообщил в соцсетях.
"Ярославль, более чем 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы...", – отметил он, не указав какой именно объект был поражен.
