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Зеленский: С новым оружием мы изменим характер боев

Зеленский: С новым оружием мы изменим характер боев Поставки оружия, которое необходимо Украине, могут изменить характер боев и ускорить изгнание врагов с территории страны.
В регионе
27 мая 2022 г. 02:16
Зеленский: С новым оружием мы изменим характер боев

Поставки оружия, которое необходимо Украине, могут изменить характер боев и ускорить изгнание врагов с территории страны.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS (реактивные системы залпового огня, - ред.). С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", - отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что у западных партнеров ранее было множество возможностей, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Yeni silahlarla döyüşün xarakterini dəyişəcək, işğalçıları qovacağıq”

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