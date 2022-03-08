Зеленский: Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет

Зеленский: Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет

"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине".

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"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине". Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении на странице в Facebook. "Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, в российском государстве. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо", – отметил президент. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram