О нас
Аудио новости

Зеленский: Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет

Зеленский: Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет "Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине".
В регионе
8 марта 2022 г. 15:01
Зеленский: Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет

"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине".

Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении на странице в Facebook.

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, в российском государстве. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо", – отметил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya son 30 ildə Ukraynada itirdiyi qədər aviasiya texnikası itirməyib"

Другие новости из категории

Министр: Убытки инфраструктуры Украины оцениваются в 10 млрд долларов
Министр: Убытки инфраструктуры Украины оцениваются в 10 млрд долларов
8 марта 2022 г. 14:22
Иран вывел спутник на околоземную орбиту
Иран вывел спутник на околоземную орбиту
8 марта 2022 г. 13:30
Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии
Спецназ Турции нейтрализовал 12 террористов на севере Сирии
8 марта 2022 г. 11:57
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 2 783 человека
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 2 783 человека
8 марта 2022 г. 10:55
Страны G7 могут ввести ограничения в отношении импорта из России
Страны G7 могут ввести ограничения в отношении импорта из России
8 марта 2022 г. 08:38
В бою под Николаевом погиб известный украинский журналист
В бою под Николаевом погиб известный украинский журналист
8 марта 2022 г. 07:29
Над Киевом ВСУ сбила два российских самолета
Над Киевом ВСУ сбила два российских самолета
8 марта 2022 г. 07:10
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
8 марта 2022 г. 03:40
Зеленский: Мы все на местах, я остаюсь в Киеве
Зеленский: Мы все на местах, я остаюсь в Киеве
8 марта 2022 г. 02:45
Глава МИД Украины рассказал о возможности встречи с российским коллегой
Глава МИД Украины рассказал о возможности встречи с российским коллегой
8 марта 2022 г. 01:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi