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    ​Путин: Рассчитываем, что соглашение Ирана и "шестерки" будет выполняться в полном объеме

    Уверены, что мир сегодня вздохнул с большим облегчением

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Рассчитываем, что все заинтересованные стороны, прежде всего страны "шестерки", будут в полном объеме выполнять найденные решения. Политическая воля, проявленная "шестеркой" и Ираном в ходе завершившихся переговоров, – залог успешного выполнения плана действий, который рассчитан на длительную перспективу". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина в связи с завершением переговоров по иранской ядерной программе. 

    В.Путин поприветствовал достигнутое сегодня в Вене решение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы: "Уверены, что мир сегодня вздохнул с большим облегчением. Мы шли к этому долгие годы в рамках поддержанных Советом Безопасности ООН переговоров с участием России, Китая, США, Франции, Германии, Великобритании, Ирана и ЕС", - заявил президент России. 

    Он подчеркнул, что Россия в свою очередь будет делать все от нее зависящее, чтобы Венские договоренности в полной мере работали, способствуя укреплению международной и региональной безопасности.


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