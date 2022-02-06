Завтра в Алматы отменяется действие высокого уровня террористической опасности

Власти Алматы приняли решение отменить с 7 февраля высокий оранжевый уровень террористической опасности в связи со стабилизацией ситуации в городе.

Власти Алматы приняли решение отменить с 7 февраля высокий оранжевый уровень террористической опасности в связи со стабилизацией ситуации в городе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировал оперативный штаб.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля (22:00 - бакинское время) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности", - говорится в заявлении.

При этом специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.