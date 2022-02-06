О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра в Алматы отменяется действие высокого уровня террористической опасности

Завтра в Алматы отменяется действие высокого уровня террористической опасности Власти Алматы приняли решение отменить с 7 февраля высокий оранжевый уровень террористической опасности в связи со стабилизацией ситуации в городе.
В регионе
6 февраля 2022 г. 15:29
Завтра в Алматы отменяется действие высокого уровня террористической опасности

Власти Алматы приняли решение отменить с 7 февраля высокий оранжевый уровень террористической опасности в связи со стабилизацией ситуации в городе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировал оперативный штаб.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля (22:00 - бакинское время) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности", - говорится в заявлении.

При этом специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almatıda fevralın 7-dən yüksək səviyyəli terror təhlükəsi ləğv edilir

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
3 февраля 2022 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi