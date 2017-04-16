Завершилось голосование на референдуме в Турции

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Завершилось голосование на конституционном референдуме в Турции.

Как передает Report, согласно решению Высшей избирательной комиссии страны, процесс голосования в 32 восточных провинциях страны начался в 07.00 и завершился в 16.00.

В остальных провинциях голосование продолжалось с 08.00 по 17.00.

В целом по Турции были открыты 167 140 избирательных участков. Параллельно закрылись избирательные пункты на КПП Турции, где могли проголосовать граждане Турции, проживающие за рубежом. Для граждан Турции, проживающих за рубежом, с 27 марта по 9 апреля были задействованы избирательные пункты в 120 диппредставительствах в 57 странах мира. Бюллетени из-за рубежа были доставлены в страну самолетами и дипломатической почтой и будут подсчитаны одновременно с бюллетенями в самой Турции.

Предлагаемые изменения в Конституцию Согласно Закону о внесении изменений в 18 статей Конституции Турецкой Республики, предлагается переход на президентскую форму правления, число депутатов парламента будет увеличено с 550 до 600, возрастной ценз для избрания в парламент будет снижен с 25 до 18 лет. Выборы в Великое национальное собрание (парламент) Турции и президентские выборы будут проводиться раз в пять лет и в один и тот же день.