Заседание глав правительств стран СНГ пройдет 30 октября в Душанбе

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Очередное заседание глав правительств государств-участников СНГ пройдет 30 октября в столице Таджикистана Душанбе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МИД республики Абдулфайз Атои.

По его словам, на заседании Совета глав правительств СНГ предполагается рассмотреть 40 проектов документов. Каждый четвертый проект повестки дня нацелен на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в экономической сфере.

На заседании ожидается прибытие премьеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России. Туркменистан на заседании будет представлен на уровне заместителя председателя Кабинета министров, а Узбекистан представит вице-премьер. На заседание также приглашен посол Украины в Таджикистане.

Согласно программе, участников заседания утром 30 октября примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем участники обсудят вопросы, включенные в повестку дня, сначала в узком составе, а затем и в расширенном. Итоги заседания будут подведены на пресс-конференции сразу же после подписания документов.