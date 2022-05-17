О нас

Зампред парламента Ирана: Многостороннее сотрудничество необходимо для регионального развития

Зампред парламента Ирана: Многостороннее сотрудничество необходимо для регионального развития «Многостороннее сотрудничество необходимо для регионального развития».
В регионе
17 мая 2022 г. 16:48
Зампред парламента Ирана: Многостороннее сотрудничество необходимо для регионального развития

«Многостороннее сотрудничество необходимо для регионального развития».

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Исламского консультативного совета Ирана Али Никзад на третьей Генеральной конференции ПА Организации экономического сотрудничества в Баку.

Он отметил, что Иран как основной и влиятельный член ОЭС призывает к дальнейшему расширению сотрудничества между государствами-членами: «Иранский парламент полностью готов укреплять связи с государствами-членами всеми законодательными возможностями».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vice-President of Iran's parliament: Multilateral cooperation is crucial for regional development 
Версия на азербайджанском языке İran parlamentinin sədr müavini: "Regional inkişaf üçün çoxtərəfli əməkdaşlıq zəruridir"

Экслюзивные новости

В 37 школах Баку назначены новые директора
В 37 школах Баку назначены новые директора
17 мая 2022 г. 17:41
Рахид Алекберли: Строительство умного села и умного города создает основу для формирования кибер-среды
ФотоРахид Алекберли: Строительство "умного села" и "умного города" создает основу для формирования кибер-среды
17 мая 2022 г. 15:32
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
17 мая 2022 г. 14:30
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
16 мая 2022 г. 12:36
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
14 мая 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi