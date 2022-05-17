Зампред парламента Ирана: Многостороннее сотрудничество необходимо для регионального развития

«Многостороннее сотрудничество необходимо для регионального развития».
Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Исламского консультативного совета Ирана Али Никзад на третьей Генеральной конференции ПА Организации экономического сотрудничества в Баку.
Он отметил, что Иран как основной и влиятельный член ОЭС призывает к дальнейшему расширению сотрудничества между государствами-членами: «Иранский парламент полностью готов укреплять связи с государствами-членами всеми законодательными возможностями».