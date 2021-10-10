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Задержанному в связи с обрушением здания в Батуми гражданину Азербайджана предъявлены обвинения

Задержанному в связи с обрушением здания в Батуми гражданину Азербайджана предъявлены обвинения Генеральная прокуратура Грузии выдвинула обвинения трем лицам, задержанным в связи с обрушением жилого дома в Батуми.
В регионе
10 октября 2021 г. 16:42
Задержанному в связи с обрушением здания в Батуми гражданину Азербайджана предъявлены обвинения

Генеральная прокуратура Грузии выдвинула обвинения трем лицам, задержанным в связи с обрушением жилого дома в Батуми.

Как передает местное бюро Report, гражданин Азербайджана Заур Будагов и два других человека обвиняются в грубом нарушении техники безопасности при проведении строительных работ, обернувшихся гибелью людей.

Следствием было установлено, что во время проведения ремонтно-восстановительных работ в квартире З.Будагова был предусмотрен снос стен, в том числе несущих. Работы были проведены с 4 по 8 октября без участия профильных специалистов и с нарушением правил безопасности.

Напомним, что 8 октября в 12:00 произошел обвал одного из блоков жилого здания в Батуми. В результате погибли 9 человек, в том числе три ребенка. В связи с трагедией 11 октября объявлено в Грузии траурным днем.

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Версия на азербайджанском языке Batumidə binanın çökməsinə görə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşına rəsmi ittiham irəli sürülüb

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