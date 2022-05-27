За день ВВС Украины отразили 12 атак России

Вооруженные силы Украины за минувший день отразили 12 атак российских войск, уничтожив 5 артиллерийских систем, 5 бронированных боевых машин пехоты и 5 автомобилей

Вооруженные силы Украины за минувший день отразили 12 атак российских войск, уничтожив 5 артиллерийских систем, 5 бронированных боевых машин пехоты и 5 автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Сообщалось, что за последние сутки украинские ВВС уничтожили российский вертолет Ка-52, БПЛА типа “Орлан-10” и российскую крылатую ракету в Черновицкой области.

Согласно сообщению, с аннексированного Россией Крымского полуострова в направлении Запорожья направляется живая сила и военная техника. При этом, в Черном и Азовском морях российские корабли продолжают блокировать принадлежащие Украине гражданские водные транспортные средства.