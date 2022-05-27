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За день ВВС Украины отразили 12 атак России

За день ВВС Украины отразили 12 атак России Вооруженные силы Украины за минувший день отразили 12 атак российских войск, уничтожив 5 артиллерийских систем, 5 бронированных боевых машин пехоты и 5 автомобилей
В регионе
27 мая 2022 г. 09:50
За день ВВС Украины отразили 12 атак России

Вооруженные силы Украины за минувший день отразили 12 атак российских войск, уничтожив 5 артиллерийских систем, 5 бронированных боевых машин пехоты и 5 автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Сообщалось, что за последние сутки украинские ВВС уничтожили российский вертолет Ка-52, БПЛА типа “Орлан-10” и российскую крылатую ракету в Черновицкой области.

Согласно сообщению, с аннексированного Россией Крымского полуострова в направлении Запорожья направляется живая сила и военная техника. При этом, в Черном и Азовском морях российские корабли продолжают блокировать принадлежащие Украине гражданские водные транспортные средства.

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