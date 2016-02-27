Явка избирателей в Тегеране на выборах составила около 48%

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Явка избирателей в Тегеране на выборах в меджлис (парламент) и Совет экспертов в пятницу составила около 48%. Такие данные сообщил журналистам министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В Тегеране проголосовали 3,9 млн человек, что составляет около 48% имеющих право голоса жителей столицы", - подчеркнул глава МВД Исламской Республики.

Министр также сообщил, что в настоящее время в столице подсчитаны более 1,5 млн бюллетеней. По результатам этих подсчетов на выборах в Совет экспертов от Тегерана пока лидируют представители умеренного крыла иранского духовенства председатель Совета по целесообразности принимаемых решений и бывший президент ИРИ (1989-1997) аятолла Али Акбар Хашеми-Рафсанджани и действующий президент Ирана ходжатольэслам Хасан Роухани. За них соответственно проголосовали около 700 тысяч и более 650 тысяч избирателей.

Нынешний председатель Совета экспертов аятолла Мохаммад Язди, считающийся представителем ультраконсерваторов, занимает пока 12-е место.

Новый, пятый состав Совета экспертов, срок полномочий которого 8 лет, будет состоять из 88 крупнейших богословов и шиитских правоведов. Главная функция этого органа власти состоит в избрании из своих рядов пожизненного руководителя и духовного лидера Ирана, в случае, если нынешний иранский лидер 76-летний аятолла Али Хаменеи, по тем или иным причинам, будет не в состоянии выполнять свои обязанности.

Одновременно с выборами в Совет экспертов граждане ИРИ выбирали накануне 290 депутатов меджлиса с мандатом на 4 года.