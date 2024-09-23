Ялчын Рафиев обсудил с коллегой из РФ повестку COP29

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с коллегой из Азербайджана Ялчыном Рафиевым климатическую повестку в преддверии проведения в Баку в ноябре климатической конференции ООН (COP29).

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с коллегой из Азербайджана Ялчыном Рафиевым климатическую повестку в преддверии проведения в Баку в ноябре климатической конференции ООН (COP29).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Состоялся обмен мнениями по климатической повестке в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - под председательством Азербайджана (РКИК ООН, 11-22 ноября, Баку)", - сообщили в министерстве.

"Обсуждены также актуальные вопросы проходящего в Нью-Йорке ооновского Саммита будущего, необходимость поиска эффективных решений для стоящих перед развивающимися странами задач. В этом контексте отмечены сбалансированные установки одобренного на саммите "Пакта будущего" - по развитию природоохранного и энергетического сотрудничества, которые соответствуют межправительственным решениям, принятым па площадке РКИК ООН", - добавили в МИД РФ.