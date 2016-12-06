WikiLeaks опубликовал личные письма министра энергетики Турции

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сайт WikiLeaks опубликовал письма из личного почтового ящика турецкого министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака, который приходится зятем президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, WikiLeaks обнародовал 57,9 тысячи электронных писем. Все они относятся к временному промежутку с апреля 2000 года по 23 сентября 2016 года. Большинство писем представляет собой переписку с турецкими политиками, бизнесменами и членами семьи.