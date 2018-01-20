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    Взрыв прогремел на заправке в Ереване

    Пострадал один человек

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на газозаправочной станции на окраине Еревана. Пострадал один человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло в ереванском квартале Давташен.

    На заправке в маршрутной «Газели» взорвался газовый баллон.

    Между тем журналист Гагик Шамшян сообщил с места происшествия, что в результате взрыва повреждения получили еще две машины. Пострадавший — работник заправочной станции — госпитализирован, написал журналист на своем сайте.

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