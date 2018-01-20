Взрыв прогремел на заправке в Ереване

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на газозаправочной станции на окраине Еревана. Пострадал один человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ЧП произошло в ереванском квартале Давташен.

На заправке в маршрутной «Газели» взорвался газовый баллон.

Между тем журналист Гагик Шамшян сообщил с места происшествия, что в результате взрыва повреждения получили еще две машины. Пострадавший — работник заправочной станции — госпитализирован, написал журналист на своем сайте.