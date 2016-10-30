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    Выборы в Молдавии состоялись, проголосовали более миллиона граждан

    Явка избирателей превысила необходимый порог в 33,3%

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Молдавии считаются состоявшимися, явка избирателей превысила необходимый порог в 33,3%; к настоящему моменту проголосовали уже свыше 1,1 миллиона граждан.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.

    Прямые выборы президента проходят в Молдавии в воскресенье. Порог явки на президентских выборах составляет треть (33,3%) от общего числа избирателей, имеющих право голоса. Такой же порог и на парламентских выборах. Для победы в первом туре кандидату в президенты Молдавии необходимо набрать 50% плюс один голос. На пост президента претендуют девять кандидатов.

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