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    Ввоз птичьего мяса и яиц из Ирана в Россию запрещен

    Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции из Ирана

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции из Ирана в связи с птичьим гриппом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте ведомства.

    "В связи с регистрацией новых очагов высокопатогенного гриппа птиц в Исламской Республике Иран, Россельхознадзор c 16 января 2017 года вводит временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию с территории Ирана", - говорится в сообщении.

    Ограничения введены в отношении живой птицы и инкубационного яйца, а также мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку.

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