Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг утром выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря.

Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг утром выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

В Усть-Камчатском районе выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. По данным МЧС, туристических групп возле Шивелуча нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.