​Второй медиафорум прикаспийских стран состоится в Астрахани в сентябре

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Второй медиафорум прикаспийских стран пройдет в Астрахани 22-23 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на "Астрахань-24", вопрос подготовки к мероприятию обсужден в ходе встречи регионального премьер-министра - председателя правительства Константина Маркелова и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Планируется присутствие делегаций из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Участники обсудят проекты двустороннего и многостороннего медиасотрудничества, пройдут встречи со студентами астраханских университетов, экспертные обсуждения перспектив развития медиасферы, а также подписание соглашений о сотрудничестве между СМИ Прикаспийских государств.