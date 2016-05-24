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    ​Второй медиафорум прикаспийских стран состоится в Астрахани в сентябре

    Планируется присутствие делегаций из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Второй медиафорум прикаспийских стран пройдет в Астрахани 22-23 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на "Астрахань-24", вопрос подготовки к мероприятию обсужден в ходе встречи  регионального  премьер-министра - председателя правительства Константина Маркелова и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. 

    Планируется присутствие делегаций из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Участники обсудят проекты двустороннего и многостороннего медиасотрудничества, пройдут  встречи со студентами астраханских университетов, экспертные обсуждения перспектив развития медиасферы, а также подписание соглашений о сотрудничестве между СМИ Прикаспийских государств.

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