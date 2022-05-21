ВСУ отразили 11 атак ВС РФ на Донецком и Луганском направлениях, уничтожили 8 танков

ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей Украины и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей Украины и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

"На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационных ударов по населенному пункту Циркуны.

В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Славянском направлении противник пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.

В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Корабли черноморского флота противника в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак врага, уничтожены 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены два БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (предположительно вертолет)", - отмечено в сообщении.