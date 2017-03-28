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    Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для Грузии

    1 марта в Брюсселе состоялось официальное подписание решения об отмене виз для Грузии

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Грузии вступил в силу безвизовый режим с Европейским союзом.

    Как передает Report, решение о введении безвизового режима для граждан Грузии напечатали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза.

    Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.

    Совет Европейского Союза 27 февраля одобрил механизм приостановления безвизовой либерализации и либерализации визового режима для Грузии, а 1 марта в Брюсселе состоялось официальное подписание решения об отмене виз для Грузии.

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