Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан перед встречей делегаций РФ и Украины отметил готовность сторон к прямым переговорам.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Он также сказал, что скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине.
"Мы придаем значение призывам о мире к президенту Путину и президенту Зеленскому. Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей", - сказал он.
14.37
Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
На встрече присутствует глава МИД Турции Хакан Фидан.