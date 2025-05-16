Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине

Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан перед встречей делегаций РФ и Украины отметил готовность сторон к прямым переговорам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Он также сказал, что скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине.

"Мы придаем значение призывам о мире к президенту Путину и президенту Зеленскому. Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей", - сказал он.

14.37

Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

На встрече присутствует глава МИД Турции Хакан Фидан.