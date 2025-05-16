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Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине

Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле.
В регионе
16 мая 2025 г. 14:50
Глава МИД Турции: Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан перед встречей делегаций РФ и Украины отметил готовность сторон к прямым переговорам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Он также сказал, что скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине. 

"Мы придаем значение призывам о мире к президенту Путину и президенту Зеленскому. Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей", - сказал он.

14.37

Российско-украинские переговоры начались в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

На встрече присутствует глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Atəşkəs Ukraynada nizamlanma üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Turkish FM: Early ceasefire important for Ukraine settlement

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