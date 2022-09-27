ВС Украины освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области

ВСУ отбили у ВС России Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.

ВСУ отбили у ВС России Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными, но после такого успеха ВСУ "их чуть меньше".

"Действительно у ВС РФ было несколько важных направлений - это Изюм, так называемая "изюмская высота". Условно говоря, путь, по которому противник направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой - это одна из самых больших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована. Благодаря успешной военной операции ВСУ действительно ее сейчас отбили и фактически полностью контролируют", - заявил Синегубов.