ВС Турции за месяц нейтрализовали 80 террористов

Только за последний месяц турецкая армия провела 31 антитеррористическую операцию, восемь из которых были крупномасштабными.

Только за последний месяц турецкая армия провела 31 антитеррористическую операцию, восемь из которых были крупномасштабными.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, благодаря успешным действиям турецких военных, за месяц в регионе ликвидированы 80 террористов.

Активные действия против террористов продолжаются и на севере Ирака.

"В рамках различных этапов антитеррористических операций под кодовым названием Pençe ("Лапа") с конца мая 2019 года по сегодняшний день на территории Ирака нейтрализованы 348 террористов" - говорится в сообщении.

Действия турецкой армии привели к снижению угрозы терроризма в регионе. Число боевиков, покидающих ряды РКК и сдающихся силам безопасности Турции, растет, отметили в Минобороны Турции.