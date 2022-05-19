ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали трех террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

ВС Турции нейтрализовали трех террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

"В результате координированной работы Министерства нацобороны и Национальной разведывательной организации в районе Гара на севере Ирака нейтрализованы три боевика. Террористы нейтрализованы в результате удара с БПЛА", - говорится в заявлении ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.