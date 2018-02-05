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    Возле здания администрации президента Ирана произошла стрельба

    Вооруженный ножом мужчина попытался проникнуть в здание

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина устроил стрельбу возле здания администрации президента Ирана в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Fars.

    По предварительной информации, вооруженный ножом мужчина попытался проникнуть в здание, но был остановлен охраной. 

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    "Мы пытаемся установить личность нападавшего и выяснить его мотивы", — заявил  заместитель губернатора Тегерана Мохсен Хамедани.

    Как сообщается, охрана выстрелила в мужчину, после чего его задержали.

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