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Во время обстрела Николаева погиб герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский

Во время обстрела Николаева погиб герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский Во время массированных обстрелов Николаева этой ночью погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский. Он владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".
В регионе
31 июля 2022 г. 13:20
Во время обстрела Николаева погиб герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский

Во время массированных обстрелов Николаева этой ночью погиб герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский. Он владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил источник в Николаевском городском совете.

При этом указывается, что вместе с А.Вадатурским погибла его жена.

Подробности трагедии пока не известны.

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 г. в с. Бендзары (Одесская область). Он украинский агропредприниматель., Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" и вице-президент Украинской зерновой ассоциации с февраля 2005 года.

В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

Напомним, сегодня ночью Николаев подвергся сильнейшему обстрелу за все время войны. Мощные взрывы раздавались в городе после часа ночи и около пяти утра.

Впоследствии стало известно о существенных разрушениях в городе, погибшем человеке и нескольких раненых.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Qəhrəmanı və iş adamı Nikolayevin atəşə tutulması zamanı həlak olub

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