Владимир Путин находится с визитом в Калининграде

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Калининградскую область 1 сентября.

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Калининградскую область 1 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, он проведет в регионе открытый урок "Разговор о важном" с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Президент России также посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, филиал Нахимовского военно-морского училища.

Под председательством российского президента в Калининграде пройдет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Также в режиме видеоконференции В. Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в этой стране пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Ранее сообщалось, что во время рабочего визита Владимир Путин предметно обсудит с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы транзита.